Efter massiv kritik for Super Bowl-reklame: Nu er Bruce Springsteen også knaldet for spritkørsel

Han har rocket for regnskoven, sunget for demokratiske præsidenter, hyldet det simple, men sunde liv og altid været massernes store optimistiske bannerfører i sine sange og sine legendariske koncerter.

Bruce Springsteen har altid stået på scenen og arbejdet så hårdt som de folk i blåt arbejdstøj, han synger om i de ofte over fire timer lange koncerter som en ædrueligt rockende modsætning til Keith Richards, den britiske personificering af den gamle remse om ’sex, drugs and rock’n’roll’.

Men i en alder af 71 år har den arketypiske rockstjerne aldrig for alvor været ramt af en vaskeægte skandale. Det er han nu, hvor sangeren står foran en retssag for spritkørsel i kølvandet på kritikken af hans medvirken i en reklame for Jeep under Super Bowl-finalen i søndags.

Bruce er bare et menneske

Chokket over, at Bruce Springsteen måske alligevel er fejlbarlig, er stort i fanskaren. Nogle mener, at der må være tale om en plantet anklage. Andre, at det simpelthen er det fænomen, som Donald Trump, som Springsteen i øvrigt tordnede imod under hele præsidentperioden, kalder ’fake news’. Men der er også dem, som er glade for, at New Jerseys stolte søn ikke bare har vist sig at være en ægte rock’n’roller, men også et menneske med alt, hvad dertil hører af ufuldkommenhed og fejl.

14. november kørte Bruce Springsteen en tur i den delvist coronalukkede nationalpark Sandy Hook, en lang tange med berømmede strande, som strækker sig ud i havet mod New York fra sangerens hjemstat, New Jersey. Kørslen var ifølge politiet »hensynsløs« og foregik under indflydelse af alkohol, som Springsteen havde indtaget i nationalparken, hvor der ellers hersker forbud mod at indtage alkohol, medmindre man altså er til et af de bryllupper, det er populært at holde i de smukke omgivelser.

Springsteen var samarbejdsvillig

Det var Bruce Springsteen ikke. Hvordan han stiller sig til sigtelsen, vides ikke. Han var dog »samarbejdsvillig gennem hele processen«, siger talskvinde Brenda Ling i en udtalelse. Sagen er endt med en sigtelse for spritkørsel og overtrædelse af alkoholforbuddet og ventes at komme for retten i New Jersey sidst i denne måned.

Selv siger Bruce Springsteen ingenting. Han er lige så tavs, som han var, da kritikken brød løs, efter at han i den dyrt producerede reklame under Super Bowl kørte rundt i en Jeep på jagt efter den midte i det amerikanske samfund, han med pastoral patos slår fast, at der er mere brug for end nogensinde.

Hvorfor den hidtil ukendte historie om den uheldige tur i nationalparken netop dukkede op et par dage efter Super Bowl-finalen i Florida, er der ingen forklaring på. Men reaktionen kom så hastigt som et pistolskud fra moralens for tiden skarpladte revolver, da Jeep trak reklamen tilbage fra tv.

»Den er på pause, indtil det faktiske hændelsesforløb er dokumenteret«, som det hedder i en udtalelse fra bilgiganten.

Som angiveligt i 10 år har forsøgt at overtale Bruce Springsteen til at medvirke i en reklame. Men manden, der om nogen har besunget den amerikanske bilkultur i talrige sange om at tage flugten på fire hjul med den eneste ene i den »runaway American dream«, han sang om allerede i sit gennembrud, ’Born to Run’, i 1975, har altid afvist at lade sin musik og sig selv optræde i kommerciel sammenhæng.

Jeep på midterkurs

Først nu lykkedes det. Ikke fordi Bruce Springsteen, der uden koncerter tjente 37 millioner dollar sidste år, mangler penge. Men muligvis fordi budskabet i Jeep-reklamen, der kunne være leveret af en af præsident Joe Bidens taleskrivere, tiltalte ham.

Reklamen lægger sig billedmæssigt i forlængelse af Bruce Springsteens forrige album, ’Western Stars’, hvorpå han dyrker western-mytologien. Politisk lægger den med den midtsøgende speak op til den genforening af det amerikanske folk, Joe Biden taler om. Springsteen optrådte ved Bidens indsættelse i sidste måned med sangen ’Land of Hope and Dreams’.

Det samme gjorde han, da Barack Obama for anden gang blev indsat som præsident i 2013. Tre år efter gav Obama en såkaldt præsidentiel Medal of Freedom til Springsteen med den senere så berømmede konstatering: »Jeg er præsident, men han er The Boss« med henvisning til sangerens tilnavn.

Nu er Bossen, der er kendt som en kontrolfreak, i knibe. For første gang synes Bruce Springsteen for alvor at have mistet lidt af kontrollen over den strømlinede karriere. I sin selvbiografi ’Born to Run’ fra 2016 skriver Springsteen, at han altid har holdt sig væk fra stoffer og drak alkohol første gang som 22-årig, fordi han havde set, hvad sprut gjorde ved hans far.

Siden har han efter eget udsagn haft et nærmest ikkeeksisterende forbrug af alkohol, fordi det gør den depression, han også fortæller om i bogen, værre og ødelægger hans hårde arbejdsmoral med de lange koncerter.

Hvornår de kan genoptages, svæver i de usikre coronaprognoser, og med retssagen om spritkørsel er der dukket yderligere et bump op på vejen for Bruce Springsteen, der dog med vanlig optimisme slutter Jeep-reklamen af med at konstatere:

»Der er håb længere fremme ad vejen«.