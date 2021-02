Noget er sket, siden Anaïs Nins psykoanalytiker kyssede hende som et glubsk dyr

Mit første møde med en terapeut skete som ganske ung igennem Anaïs Nins dagbøger. Den parisiske forfatter ringede en novemberdag i 1933 på døren hos den østrigske psykoanalytiker Otto Rank på Boulevard Suchet i Paris, og det varede ikke længe, før den 30-årige forfatter og den næsten tyve år ældre østriger endte på briksen i hjørneværelset med udsigt over Boulogneskoven.

»Pludselig kyssede han mig, kyssede mig som et glubsk dyr«, skrev Anaïs Nin. Desuden, og det undrede mig næsten mest, beslaglagde han hendes dagbog og forbød hende at skrive i den.

Anaïs Nin var en af grundene til, at jeg havde alle parader oppe, da jeg som 22-årig bankede på døren hos min første psykolog, Ole. Seksuelle vibes var der dog ikke mange af i konsultationen på Østerbro, faktisk ingen, ligesom der heller ikke blev udstedt nogen former for forbud. Derimod hang en masse afrikanske spyd og skjolde på væggen, muligvis fordi psykologen forsøgte at gardere sig imod patienternes pludselige seksuelle projektioner. I den følgende tid arbejdede han dedikeret på at bringe mig ud af en tilstand af modløshed.

»Du er nødt til at lære at sige nej«, sagde han.