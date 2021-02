Mystisk svindelnummer rammer bogbranchen. Hvad sker der?

Et mystisk svindelnummer opstod for et par år siden og fortsætter øjensynligt med uformindsket styrke.

Svindlere sendte mails til kendte forfattere, hvor de udgav sig for at være forfatterens agent eller udgiver, og spurgte efter en kopi af forfatternes kommende udgivelse, skrev The New York Times i december 2020.

Det skete blandt andet i forbindelse med Margaret Atwoods bog ’The Testament’ i 2019, som var en efterfølger til bestselleren ’The Handmaid’s Tale’.

Også skuespillere blev ramt. F.eks. blev Ethan Hawke forsøgt svindlet, hvor svindleren tilsyneladende ville have fat i et manuskript, skriver nyhedsmagasinet Chicago Tribune.

Svindelnummeret sker tilsyneladende også i Danmark, fortæller Susanne Bent Andersen, som er redaktør for oversat litteratur på forlaget Lindhardt & Ringhof, i P1.

»Jeg har i løbet af de sidste par år været udsat for adskillige angreb. Dels er jeg blevet angrebet af nogle, der har udgivet sig for at være nogle andre, og så er andre blevet angrebet af nogle, som har brugt mit navn«, siger hun til ’Kulturen på P1’.

Hun fortæller, at inden Karl Ove Knausgårds roman ’Morgenstjernen’ skulle udgives, fik hun flere falske mails, hvor afsenderne fiskede efter manuskriptet til bogen.

Årsagen er uvis

Der er to ting, som er besynderligt ved svindelnummeret:

Svindlerne forsøger ikke kun at ramme store forfattere, men også mindre debutforfattere, som ikke ville have noget værdi at sælge videre, og faktisk bliver manuskripterne ikke udgivet eller solgt nogen steder.

Det virker til, at ingen ved noget om det, ud over at det sker. Det er alarmerende Daniel Halpern, grundlægger af forlaget Ecco

Men hvem end der gør det, er de inde i stoffet. Mailadressen skulle være meget overbevisende, hvor der kun er et enkelt bogstavs forskel på den falske og rigtige adresse, og eftersom svindlerne prøver at narre forfattere, som stadig er i skrivefasen af deres udgivelse, må de vide, hvad der bevæger sig i det miljø, fortæller The New York Times.

»Det rigtige mysterie er slutspillet«, siger Daniel Halpern til The New York Times. Han er grundlægger af forlaget Ecco og har flere gange prøvet, at en svindler udgiver sig for ham.

»Det virker til, at ingen ved noget om det, ud over at det sker. Det er alarmerende«, siger han.

Tidligere har svindlere, som ulovligt har fået fat i film- og bogmanuskripter, solgt dem på nettet og tjent store summer på det. Det skete blandt andet i 2014 , da manuskriptet blev lækket til Quentin Tarantino-filmen ’The Hateful Eight’.