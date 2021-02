»Det er dybt urimeligt«: De populære bogbloggere kan ikke længere frit få anmelder-eksemplarer

Danske bogbloggere får fremover meget svært ved at levere anmeldelser til deres tusindvis af læsere på nettet.

Det frygter i hvert fald flere af bogbloggerne selv, der kritiserer en regelændring hos Skat, som betyder, at bogbloggere skal betale skat af de bøger, de får tilsendt fra forlag til anmeldelse.

»Det kommer til at betyde, at vi bliver nødt til at bringe færre anmeldelser, og at vi skal sige nej tak til børnebøger, ungdomsbøger, debutanter og smalle udgivelser. Vi tør ikke anmelde bøger, som vi er i tvivl om, når vi kan anmelde bøger, som vi ved, er gode«, siger Jane Andersen, der er redaktør på den frivilligt styrede Bogblogger.dk.

Det er en konkret formulering i Skats vejledning til influencere, foredragsholdere og andre, som skaber bekymring hos bloggerne. I den står der, at du skal betale skat, hvis »du får produkter tilsendt, for at du kan anmelde dem på sociale medier som f.eks. YouTube, Instagram eller på din blog«.

Tidligere betalte bogblogger Jane Andersen ikke skat af de anmeldereksemplarer af bøger, hun fik tilsendt, fordi bøgerne ikke blev betragtet som noget, der har en reel værdi. Bøgerne er ofte stemplet som anmeldereksemplarer og kan ikke umiddelbart sælges videre.