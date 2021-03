2 hjerter: Radio Louds lydfortællinger føles som at sidde fast i en elevator

Udsigten til at skulle tune ind på Radio Loud for at komme i teatret lød på forhånd som en drøm, man gerne ville vågne fra. På den anden side er der jo så lidt at komme efter lige nu, at jeg har været lige ved at rejse land og rige rundt i håbet om at finde en overset lydvandring, der bare kunne holde teaterhjertet nogenlunde bankende, inden det går helt i stå.

Derfor var der sådan set også alt at vinde med Louds satsning ’Sceneløs’, der er blevet til i et samarbejde med Mungo Park, og som de selv kalder for »vildt, voldsomt og velproduceret«.

Gode intentioner fra ende til anden. Det er ikke let for nogen lige nu.

Og radioteater er jo ingen ny opfindelse, men bygger på en stolt tradition, der begynder med oprettelsen af Statsradiofonien i 1925 – indtil Danmarks Radio lukkede og slukkede for dramaet i 2019 på et tidspunkt, hvor podcast og lyd ellers var, hvad alle ville have.