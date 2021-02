Kan du genkende dem? Dansk supergruppe genopstår

Først var de et historisk opbrud i den danske musikbranche som gør-det-selv-pladeselskabet Cheff Records. Bagefter satte de hver for sig sat et markant præg på dansk popmusik i 2010’erne.

Nu samles Kidd, Klumben, Topgunn og Eloq igen som Cheff til en stort anlagt koncert i K.B. Hallen til efteråret. For at fejre, at det 1. marts er præcis 10 år siden, at de lagde Kidd-sangen ’Kysset med Jamel’ op på YouTube og udfordrede den etablerede musikbranche.

»Vi viste en masse andre unge mennesker, at det var muligt at klare sig selv uden musikbranchens mange gatekeepere – managere, pladeselskaber, pr-teams og den slags«, siger August ’Eloq’ Fenger, da jeg fanger Cheff-vennerne over telefonen.

»Musikbranchen var dengang topstyret af nogle gamle mænd, der troede, de vidste, hvad der var godt. I dag har pladeselskaberne forstået det: Det er unge mennesker, der skal lave musik til unge mennesker«, supplerer Oliver ’Topgunn’ Gammelgaard.