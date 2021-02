»Vi har simpelthen så stort et behov«: Kun ét parti ønskede at lade danskerne gå på museum igen

Der bliver ikke noget med at gå på museum fra 1. marts, sådan som flere af landets kulturinstitutioner ellers havde håbet inden onsdagens aftale mellem regeringen og dens støttepartier om en forsigtig genåbning af dele af det coronanedlukkede Danmark.

I stedet bliver det butikslivet, nogle skoler og de udendørs idræts- og fritidsaktiviteter, der får forrang sammen med de udendørs kulturinstitutioner, hvilket i praksis vil sige zoologiske haver og forlystelsesparker.

»Vi havde virkelig håbet på, at man havde lagt større vægt på de dele af ekspertrapporten, hvor der peges på, at kultur ikke kan ses som en samlet blok, men derimod er en meget heterogen gruppe«, siger konstaterer direktør for Organisationen Danske Museer Nils M. Jensen med skuffelse.

Han henviser til, at regeringens ekspertgruppe faktisk forholdt sig specifikt til museer og biblioteker som institutioner, der med »meget lav sundhedsmæssig risiko og med betydning for trivslen« kunne genåbnes.

Også Lasse Andersson, direktør på Kunsten i Aalborg, havde håbet at kunne slå dørene op, men at det var lidt af et drømmescenario, havde han allerede erkendt, siger han.