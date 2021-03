»Ærgerligt og tåbeligt«: Anerkendt forfatter trækker sig som oversætter af Amanda Gorman efter shitstorm

Hun er hvid.

Det er kort sagt årsagen til, at den hollandske forfatter Marieke Lucas Rijneveld alligevel ikke skal stå for den hollandske oversættelse af Amanda Gormans digtsamling, som blandt andet rummer det digt, der blev reciteret ved indsættelsesceremonien for USA’s nye præsident, Joe Biden.

Det hollandske forlag Meulenhoff havde ellers valgt Marieke Lucas Rijneveld som oversætter, men journalist og aktivist Janice Deul førte hårdt an i kritikken af valget af oversætteren i den hollandske avis Volkskrant og stillede sig uforstående over, hvorfor forlaget ikke havde valgt en oversætter, som var mere lig den unge, sorte Amanda Gorman, skriver The Guardian.

»Efter min mening er det et uforstående valg, og der er mange andre, der også udtrykker deres smerte, frustration, vrede og skuffelse via sociale medier. Er det ikke – mildest talt – en mistet mulighed at ansætte Marieke Lucas Rijneveld til at oversætte digtet? De er hvid, ikke-binære og har ingen erfaring inden for feltet«, skriver hun i avisen.

Marieke Lucas Rijneveld identificerer sig selv som både mand og kvinde og vil derfor tiltales med ’de/deres’. Rijneveld modtog sidste år The International Booker Prize for bogen ’The Discomfort of Evening’, og med sine 28 år blev de den yngste modtager af Bookerprisen for oversat litteratur.

Marieke Lucas Rijneveld har svaret på kritikken i et opslag på Twitter.

»Jeg er i chok over den modvind min involvering i oversættelsen af Amanda Gormans digt har fået, men jeg forstår de mennesker, der følte sig stødt over Meulenhoffs beslutning om at spørge mig. Jeg havde glædeligt viet mig selv til at oversætte Amandas værk, da jeg ser det som en af de største opgaver at opretholde hendes styrke, tone og stil. Jeg ønsker stadig, at hendes budskab rækker ud til så mange læsere som muligt og åbner deres hjerter«, skriver Marieke Lucas Rijneveld.

Amanda Gormans krav

Ifølge forlaget Meulenhoff var det Amanda Gorman selv, der havde foreslået Marieke Lucas Rijneveld til at oversætte hendes indsættelsesdigt, som gjorde hende verdenskendt i løbet af ingen tid. Gormans bøger lå efter indsættelsen blandt de mest solgte på den internationale netboghandel Amazon. Forlaget Meulenhoff fortæller yderligere, at 22-årige Amanda Gorman valgte Marieke Lucas Rijneveld, fordi de begge i en ung alder har fået succes.

Herhjemme har forlaget Carlsen, som er en del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof, vundet rettighederne til den danske oversættelse af Amanda Gormans digte. De fortæller, at Amanda Gorman har ønsket, at oversætteren er en yngre og gerne farvet kvinde.

»Vi forsøger altid at komme vores forfatteres ønsker i møde – det, synes vi, er helt naturligt. Men dermed ikke sagt, at fremtidige romaner og digte nødvendigvis skal oversættes af en person med samme hudfarve som forfatteren. Det beror på en konkret vurdering fra bog til bog«, siger Christian Bach, forlagschef på Carlsen.

Hos Gyldendal forstår man ikke kritikken af valget af den hollandske digter. Forlagschef Simon Pasternak kalder Marieke Lucas Rijnefeld og Amanda Gorman for det »perfekte match«.

Vi udgiver jo tekster og ikke mennesker Simon Pasternak, Gyldendal

»Så vidt jeg kan se, kan det ikke gøres bedre end på Meulenhof med Amanda Gormans bog. De har fundet det perfekte match af en forfatterkollega i Marieke Lucas Rijnefeld og endda fået hende godkendt – måske endda anbefalet af forfatteren. At det ikke bliver til noget, forstår jeg ikke, og synes jeg er både ærgerligt og tåbeligt«, siger forlagschef hos Gyldendal, Simon Pasternak.

Han medgiver dog, at det er vigtigt at tænke over oversætterens køn og etnicitet.

»Det er vigtigt at reflektere over, hvad man gør – til hver en tid, også over etnicitet og køn, men historien med Amanda Gorman er et eksempel på puristisk dårskab«, siger Simon Pasternak.

Kan alle oversætte lige godt?

»Nej. Men hvis du spørger om man kun kan oversætte en af samme etnicitet, køn og klasse er svaret også nej. Så svaret er: Vi tænker os om og prøver at være tro mod teksten og gøre det rigtige. Vi udgiver jo tekster og ikke mennesker«, siger Simon Pasternak.

Troværdighed

Forlagschef for oversat skønlitteratur hos Politikens Forlag, Line Miller, mener, at forlagene er forpligtede til at tænke mangfoldighed ind i deres valg af oversætter.

»Vi har som kulturvirksomhed en forpligtelse til at arbejde med alle aspekter af repræsentation og mangfoldighed, og her spiller den racialiserede erfaring også en rolle«, siger Line Miller.

Men i sidste ende er talent det vigtigste.

»At vælge den rigtige oversætter er helt afgørende for den form den danske udgave af værket får og læserens møde med det, og derfor er vi meget omhyggelige med at koble værk og fortolker. Det er et stort felt med mange pejlemærker, hvor oversætterens talent selvfølgelig vejer tungt, men det står ikke i modsætning til også at tage højde for øvrige aspekter af, hvad der mest troværdigt repræsenterer forfatternes verdensopfattelse og skrift«, siger Line Miller.