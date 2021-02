Nu skal hele verdens yndlingsdigter også optræde til Super Bowl

Med sin recitation foran Kongressen kom den 22-årige digter Amanda Gorman på alle læber – verden over. Hyldesten rungede på sociale medier, og hendes to endnu uudgivne bøger, der først kommer fra tryk til september, blev hurtigt nummer 1 og 2 på Amazons bestsellerliste.

Og der gik heller ikke mange dage, før det danske forlag Lindhardt og Ringhof havde sikret sig de to guldæg og mere til, en kontrakt på hele fire kommende bøger af den lille store poet. Udgivelserne omfatter to billedbøger, en digtsamling og en bogudgave af ’The Hill We Climb’, der på blot fem minutter gjorde Amanda Gorman verdensberømt ved den amerikanske præsident, Joe Bidens, indsættelsesceremoni.

Digtsamlinger er blevet mere populære i de senere år, men det er sjældent, at de udløser budkrig blandt forlag. Men ifølge Lindhardt og Ringhof var der mange danske udgivere om buddet. Forlagschef Christian Bach mener, at Amanda Gorman har valgt at placere sit samlede forfatterskab hos Lindhardt og Ringhof og Forlaget Carlsen, fordi man her via udgivelsesprogrammet viser, at mangfoldighed og diversitet ikke er et modefænomen, men noget, forlaget har arbejdet bevidst med i flere år. »Jeg føler mig overbevist om, at det også er en af grundene til, at forfatterens valg er faldet på os«, lyder det fra Bach, der kalder Gorman »en stemme, vi har ventet på«.

Det samme mener mange i USA, hvor der er rift om den nye litterære superstjerne. Snart skal hun igen optræde foran millioner foran skærmen, når amerikanerne slår sig ned i sofaen med stegte kyllingevinger, nachos og øl for at se årets Super Bowl 7. februar. Før Kansas City Chiefs spiller mod Tampa Bay Buccaneers, vil hun med et nyt digt ære tre amerikanere, der hver især gør noget særligt for at hjælpe andre under coronapandemien: en lærer fra Los Angeles, en sygeplejerske i Florida og en veteran fra Pittsburgh, der arbejder for soldaters børn, der har det svært derhjemme under pandemien.

Her vil Gormans ord nå flere end under Bidens indsættelse, der blev fulgt af 33,8 millioner seere i USA. Super Bowl blev i 2020 set 99,9 millioner seere. Det er første gang, Super Bowl indledes af en digter. Måske en idé, der er værd at kopiere, så vi kan varme op med en smuk recitation, før vi tager klaphatten på til næste omgang håndbold-VM?