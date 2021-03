Det har jeg lært: Man kommer nemt til at såre folks forfængelighed, når det handler om deres hår

Pandemien påvirker selv de mest basale og ritualiserede ordvekslinger mellem mennesker. For eksempel hvad vi taler om, når vi bare har brug for at bekræfte, at jeg er her, du er der, og vi er sammen. Den form for indholdstom, men alligevel afgørende kommunikation, sprogforskerne kalder ’fatisk’, og som bekræfter forholdet mellem afsender og modtager.

På nær de smukke dage, hvor vinteren mod forventning blev hvid, og da foråret pludselig tog over, har smalltalk om coronahår overtaget vejrets rolle i den sociale funktion, der sikrer, at kanalen er åben.

Jeg er ikke den eneste, der forsøger at udfylde de lettere anstrengte pauser i virtuelle møder med bøvede bemærkninger om deltagernes alternative frisurer. I modsætning til vejret kommer man nemt til at gå over stregen og såre folks forfængelighed, når det handler om hår.