Hvis man lader det, er Melodi Grand Prix et plaster på såret: »Det handler om at være en del af noget, her og nu«

Har du printet stemmesedler, og står der snacks på din indkøbsliste til årets store festsmasker af et musikshow? Så er du næppe den eneste. I aften går det nemlig løs endnu en gang med glimmer, fest og farver. Det er blevet tid til Melodi Grand Prix.

Sidste år var der 50 års jubilæum for det danske grandprix, og der var lagt op til det helt store show. Det viste sig at blive noget af en fuser, fordi det lå i weekenden, inden landet blev lukket med. De mange tusinder publikummer, der skulle have holdt fest i Royal Arena blev reduceret til nul, og Hella Joof måtte gøre sit for at holde liv i stemningen i den store arena til lyden af hult dåseklap.

Men nu er det måske tid til en renæssance.

Corona har lullet danskerne ind i komfortable, gamle vaner. Eksperter kalder det naturligt, at man i krisesituationer vender tilbage til det, man kender og føler sig tryg ved.