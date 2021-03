Sådan husker jeg grandprixet: »Tre hvæs på en joint. 40.000 kr. i pr. Det var, hvad det tog at sende mig i dørken«

Det sidste, jeg husker, er, at jeg sidder på toilettet med bukserne trukket halvt ned om knæene og kigger på de to overbærende og vel også muskulært okay stærke mennesker, som har bugseret mig op på mit hotelværelse.

Forinden er jeg gået kold. Som en klat varm modellervoks er jeg sunket sammen på reposen på hotellets trappe. Gået i forbindelse med tæppets plys.

Inden da har jeg med min veninde, som var den ene af de to, som bar mig op på værelset, crashet en privatfest i suiten ovenpå, hvor man fejrer det, som i min erindring er blevet til Nikolaj Steens 40-års fødselsdag. Men det kan ikke rigtig passe, kan jeg se, når jeg i dag googler mig til, at Steen på daværende tidspunkt må have været 37, så måske var det noget helt andet, man fejrede. Det var uanset hvad Sanne Salomonsens fest, og jeg røg på en joint – tre hvæs. Og talte med Søren Sko, som sagde noget i retning af: At være med i melodigrandprix, det er mindst 40.000 kr. værd i pr. Det husker jeg, at jeg studsede en smule over. Hvor kom det beløb fra? Og kunne det ikke også være minus 40.000 kr. værd i pr, hvis man altså kan beregne pr ud fra en negativ vurdering, hvilket man burde kunne?