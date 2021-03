1.300 musikfans festede løs i Amsterdam. Men de måtte godt

Iskolde fadøl i plastikkopper, pulserende livemusik, tætpakket dansegulv.

Det lyder næsten utænkeligt i denne tid.

Men for 1.300 hollændere var det virkelighed.

Det var dog ikke den hæmningsløse og nærmest dionysiske fest, som man husker den fra før coronaepidemien. For mundbind, afstand og restriktioner slap størstedelen af gæsterne ikke for.

Det skete i forbindelse med et forsøg på at finde ud af, hvordan corona smitter i clubmiljøer. 1.300 gæster blev sat fri på Amsterdams største spillested, Ziggo Dome, i fire timer lørdag, skriver The Guardian, hvor de blev inddelt i fem forskellige ’bobler’ med 250 mennesker og en med 50.

I en af boblerne skulle gæsterne holde afstand og måtte ikke sidde, hvor de havde lyst, mens de i en anden boble blev bedt om at have mundbind på hele tiden og sidde ned.

Den sidste boble med 50 gæster fik fluorescerende drinks og blev opfordret til at synge og skrige til musikken for at undersøge, hvor meget spyt der egentlig er, når danseglade mennesker skråler med til deres yndlingssange – det kunne jo være Sigurd Barretts ’Pilfingerdansen’, som hollænderne har vist sig at være særlig glade for.

Boblerne Boble 1: Skulle bære mundbind hele tiden. De kunne selv bestemme, hvor de skulle stå, men der måtte ikke være mere end tre personer per kvadratmeter. Boble 2: Skulle have mundbind på hele tiden og og skulle holde 1,5 meters afstand. Boble 3: Skulle kun bære mundbind, når de bevægede sig rundt i lokalet, og skulle stå i bestemte steder. Boble 4: Skulle bære mundbind hele tiden og sidde med afstand mellem sæderne. Boble 5: Skulle bære mundbind, når de var på farten, og ellers var der siddepladser og ståpladser til dem. Deltagerne fik et dansested med to stoles afstand fra hinanden. Boble 6: Ingen maske. Deltagerne fik lov til at stå, sidde og gå, som de havde lyst. Vis mere

Skræddersyet åbning af nattelivet

På spillestedet Ziggo Dome er der normalt plads til 17.000 gæster, men over 100.000 mennesker ansøgte om at være en del af forsøget, hvor altså ’kun’ 1.300 kunne være med, og entreen var på lidt over 100 kroner.

I stedet for den klassiske dørmand og id-visning skulle gæsterne vise en negativ coronatest, som var taget 48 timer før begivenheden. Ud over det fik alle gæsterne målt deres temperatur på forhånd. 12 gæster var positive ved entreen og blev af den grund ikke lukket ind.

Efter fem dage skal alle deltagerne tage en coronatest igen.

De hollandske myndigheder vil samle data på blandt andet opførsel fra gæsterne og hvor meget smittespredning der er, når nattelivet buldrer løs. En af de tidlige observationer, som arrangørerne allerede nu kan konkludere på, er, at de bobler, der skulle beholde deres mundbind på, tog dem af, når de dansede og festede, skriver The Guardian.

En lidt anderledes udsmider, end vi er vant til. Foto: Ferdy Damman/Ritzau Scanpix

Det er nu mere end et år siden, at forsamlingsloftet blev sænket til 100 mennesker i Holland. Siden midten af oktober har alle barer, spillesteder og restauranter i landet været lukket, og et landsdækkende udgangsforbud fra klokken 21 til 4.30 har været praksis i seks uger. Af den grund blev begivenheden i Ziggo Dome også afholdt fra 15 til 19.

Tim Boersma fra Fieldlab, som er den virksomhed, der står for undersøgelsen, fortæller, at forsøget kan hjælpe beslutningstagerne med at åbne nattelivet.

»Vi håber, at undersøgelsen kan føre til en skræddersyet åbning af nattelivet. Foranstaltningerne er lige nu generelle, og hvis smittetallet falder, vil der være et maksimum på 100 gæster på et hvilket som helst spillested, bar eller club igen. Vi håber at kunne lave nogle mere specifikke foranstaltninger, hvor for eksempel Ziggo Dome kunne åbne med halv kapacitet«, siger Tim Boersma.

Begivenheden var en del af en større serie af videnskabelige begivenheder, som regeringen støtter i forbindelse med undersøgelse af smitte ved kulturbegivenheder.

Der er blandt andet tale om en forretningskonference med 500 mennesker, en fodboldkamp med 1.200 heppende sportsfans, og derudover er der i fremtiden planlagt to udendørs festivaler.