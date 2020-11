Vildt: Sigurd Barrett har nu det 6. største virale hit i verden

Munter klavermusik og volapyksang. Sådan husker de, der sad foran DR’s ’Sigurds bjørnetime’ nok ’Pilfingerdansen’. Et hit blandt tumlinge.

Nu har Sigurd Barretts sang fra 2002 fået en uventet revival og er lige nu nummer 6 på den globale liste over virale hits på Spotify. Foran numre som ’Die Very Rough’ og ’Drip like ME’.

Sangen ligger helt i top på de virale hitlister i Tyskland, Sverige, Norge, Holland og Belgien, mens den i Danmark i skrivende stund må ’nøjes’ med andenpladsen.

Og hvordan er den 18 år gamle børnesang havnet der?

For det første er der tale om et remix med et frisk beat, og for det andet er nummeret blevet populært på Instagram, hvor brugerne har det som baggrundsmusik i deres memes.

Man kan finde klip med Trump, der danser ’Pilfingerdansen’, med Ross fra ’Friends’, der danser ’Pilfingerdansen’, og en ung Justin Bieber, der danser ’Pilfingerdansen’.

Også på TikTok er sangen vældig populær.

Særlig stort er nummeret i Holland, hvor tekstlinjerne »Stille, stille, stille – pille, pille, pille« betyder »Stjæle, stjæle, stjæle – piller, piller, piller«, og det synes folk i technomiljøet er sjovt.

Men det gør ikke ophavsmanden Sigurd Barrett noget. Til TV 2 siger han:

»Hele ideen med sangen var ikke seriøs, og alle, der kan have det sjovt med den, skal have det«.

Barretts pladeselskab, Universal, er ifølge TV 2 i gang med at se, om de kan relancere sangen i Skandinavien – måske også i flere lande.