Amanda Gorman stoppet af vagt foran sit hjem, fordi hun så ’mistænkelig’ ud: »Dette er sorte pigers virkelighed«

Først var hun ukendt, så blev hun verdenskendt, og nu bliver hun råbt an foran sit eget hjem.

Amanda Gorman, digteren, der tog verden med storm, da hun læste sit digt ’The Hill We Climb’ op til Joe Bidens indsættelsescermoni, skriver på Twitter, at hun på trods af al den anerkendelse, hun har fået, stadig bliver behandlet som mange andre sorte i USA.

23 årige Amanda Gorman skriver, at hun fredag blev anråbt af en sikkerhedsvagt, som havde ’skygget’ hende, fordi hun så ’mistænkelig’ ud. Manden forlangte et bevis for, at hun faktisk boede i bygningen, og da Amanda Gorman viste sin nøgle til lejligheden og buzzede sig selv ind, gik vagten væk. Uden af sige undskyld, understreger Amanda Gorman i tweetet.

»Dette er sorte pigers virkelighed: Den ene dag bliver du kaldt et ikon, den næste dag er du en trussel«, skriver Amanda Gorman til slut i tweetet.

Men Amanda Gorman var ikke færdig med at tweete om det.