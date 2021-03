Københavnsk politiker om stort kunstværk: Er det et stykke sexlegetøj?

I min gymnasietid var det en stående joke, at vores dansklærer ikke kunne se et kirketårn uden at råbe »fallos«. Nu ser det ud til, at samme fænomen spøger på rådhuset i København.

Under overskriften ’Portal til Amager’ skulle kommunens teknik- og miljøudvalg mandag behandle et forslag om placering af et kunstværk på Christmas Møllers Plads.

Værket af den prisbelønnede billedkunstner Sophia Kalkau – og placeringen – har vakt begejstring hos Københavns Kommunes råd for visuel kunst og flere lokaludvalg på Amager.