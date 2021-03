Lyttere raser: Radio Louds egne chefer roste podcasts til skyerne i anonyme anmeldelser

Hvad gør man, hvis lytterne ikke rigtig gider lytte til ens podcast? På Radio Loud har de tilsyneladende tænkt, at så må de jo selv til tasterne og skamrose podcasten for at få flere til lytte.

For nu er flere i ledelsen med direktør og chefredaktør Ann Lykke Davidsen i spidsen blevet afsløret i at give maksimum stjerner og kæmpe roser på Itunes til deres egen podcast, ’Sceneløs’. Ikke under eget navn, men med nogle profilnavne, man ikke umiddelbart forbinder med dem og Radio Loud, skriver netmediet Indblik.

For eksempel skriver brugeren ’kemovax’:

»Jeg har sjældent oplevet et så vildt lydunivers, hvor jeg hele tiden bliver i tvivl om der er tale om dokumentar eller fiktion. Det er både galt og genialt!«.