Hvordan kan kulturlivet åbne igen?: »Det er simpelthen total mangel på respekt, når regeringen ikke agerer hurtigere«

I frustration over, at regeringen ikke har formuleret en samlet genåbningsplan for kulturlivet, kommer en lang række kulturinstitutioner nu med deres eget bud på, hvordan kulturen kan åbne.

Teatre, koncert- og kulturhuse, museer, biblioteker, spillesteder og de professionelle orkestre og ensembler foreslår en såkaldt differentieret genåbning i 4 faser.

Samtidig ønsker kulturlivet, at Folketinget sikrer dets økonomi under en begrænset åbning, så det får kompensation for ikke at kunne åbne som normalt. Derfor skal aktivitetspuljen, som netop giver kompensation til arrangementer for et begrænset publikum, forlænges året ud, ligesom den skal forøges og være mere omfattende.