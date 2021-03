De har fået nok: 500 danske kulturinstitutioner går nu direkte til statsministeren

Kulturlivet har stort set været ikkeeksisterende i de planer og forhandlinger, der indtil nu har været om genåbningen af Danmark. Og nu sender et samlet kulturliv en indtrængende appel til statsminister Mette Frederiksen (S) om en samlet plan for genåbningen af kulturlivet.

»Vi ved godt, at hele kulturlivet ikke står først i genåbningskøen. Men vi har alle mærket, hvor vigtig kulturen er for fællesskab, personlig trivsel og mental sundhed. Derfor har vi brug for en plan, så vi kan forberede os på, at vores millioner af publikummer kan vende trygt tilbage til den kultur, de længes efter«, skriver de i et åbent brev til statsministeren og fortsætter:

»En plan, som sikrer, at kulturen stadig kan gøre sit for samfundet. For vores demokratiske dannelse og de værdier og den kulturarv, der binder os sammen – nationalt og lokalt«.

Brevet er underskrevet Dansk Teater, Dansk Live, Danske Koncert og Kulturhuse, Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Organisationen Danske Museer og Danmarks Biblioteksforening, der tilsammen repræsenterer mere end 500 kulturinstitutioner.

Et økonomisk sikkerhedsnet

I brevet opfordrer de statsministeren til at sørge for, at der samtidig med en langsigtet genåbningsplan også bliver lagt en plan for, hvordan kulturinstitutionerne kan hænge økonomisk sammen, hvis de får lov til at åbne for et begrænset publikum.

Der er brug for et »langsigtet økonomisk sikkerhedsnet, der skaber ro, indtil de sidste coronarestriktioner forsvinder«, skriver de.

Ifølge direktør i Dansk Teater Peter Mark Lundberg har kulturorganisationerne i månedsvis været i dialog med Kulturministeriet – men uden at der er sket noget.

»Vi oplever stor velvilje og forståelse, men også, at de store og afgørende forhandlinger ligger hos statsministeren. Derfor skriver vi nu til hende«, siger han.

»Vi siger ikke, at vi skal åbnes på mandag, eller at vi skal foran efterskoleeleverne i køen. Men vi er nødt til at få fremlagt nogle planer for, at regeringen forventer, at kulturinstitutionerne kan genåbne i de her tempi, og at der samtidig kommer økonomisk hjælp, hvis det bliver med restriktioner, så vi kun må åbne halve eller kvarte sale«.

Opfordringen til nu at formulere en langsigtet plan for genåbningen flugter fuldstændig med anbefalingen fra Kulturministeriets såkaldte genstartsteam. For små to uger siden kom genstartsteamet med en række anbefalinger til, hvordan man kunne hjælpe kulturlivet under coronapandemien. Og også hos genstartsteamet stod en samlet plan for genåbningen som den første anbefaling.

»Vi har svært ved at forstå, at vi hele tiden skal forholde os til 14-dages planlægningshorisonter, når andre lande kan lave de her scenarier og på den måde skabe lys for enden af tunnelen«, siger Peter Mark Lundberg.