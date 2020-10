Kulturlivet vil have langsigtet hjælp: »Vi kan se, at vi skal leve med corona i lang tid«

Både i kulturlivet og i højre og venstre side af Folketinget var meldingen klar forud for forhandlingerne tirsdag eftermiddag om ny hjælp til kulturlivet. De eksisterende hjælpepakker til de coronaramte biografer, spillesteder og andre dele af kulturens verden er utilstrækkelige og bør forbedres.

Den konservative kulturordfører Birgitte Bergman ser gerne, at idrætten og kulturen får en helt ny pose penge til at udvikle aktiviteter, der passer ind i en ny virkelighed med corona for at sikre langsigtede løsninger.

»Branchen skal udvikle nye måder at gå i teater, til koncerter og opleve idræt på, fordi corona desværre ikke forsvinder lige foreløbig. Det er ret essentielt at kigge ind i fremtiden, når regeringens restriktioner er så hårde«, sagde hun forud for mødet.