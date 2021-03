Republikanske kongresmedlemmer tilslutter sig #FreeBritney-bevægelsen

Nu får den amerikanske popstjerne Britney Spears hjælp fra uvant side i sin kamp for at slippe ud af sin fars formynderskab over hendes formue og karriere.

To republikanske kongresmedlemmer fra henholdsvis Ohio og Florida har nemlig bedt Kongressen om at iværksætte en høring om formynderskabet. Dette inspireret af #FreeBritney-bølgen, en først og fremmest onlinebåret bevægelse af Britney Spears-fans, der har taget på sig at befri deres heltinde fra faren, Jamie Spears’, indflydelse, som bevægelsen anser som skadelig og udnyttende.

Ifølge The Independent fremfører de to kongresmedlemmer, at disse værgemål er et overgreb på den amerikanske forfatning, og at loven omkring brugen af dem bør ændres.

»I de seneste år har der været stigende offentlig bekymring vedrørende brugen af værgemål til at fratage individer deres personlige frihedsrettigheder gennem udnyttelse af retssystemet. Det mest iøjnefaldende eksempel på dette er sagen om Britney Spears«, står der i de to republikaneres brev til Kongressen.

Jamie Spears har været sin snart 40-årige datters værge siden hendes mentale sammenbrud i 2008, ud fra den formening, at hun ikke er i stand til at tage vare på sig selv eller sine finanser.

Så sent som i november blev Jamie Spears’ formynderskab fastslået i retten i Los Angeles, men høringerne fortsætter 17. marts og 27. marts.