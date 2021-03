Karsten Ifversen: Den nye gigantiske togstation i København skal bare have hele armen

Udvidelsen af Ny Ellebjerg Station til et veritabelt trafikalt knudepunkt er en lavthængende frugt, der bare venter på at blive plukket. Men det vil være spild af et stort potentiale blot at fikse opgaven med en ekstra perron til Øresundstoget og lidt gangbroer til de eksisterende.

Stationen rummer potentiale til at spille en stor rolle i sin bydel og for fremtidens mobilitet i hele hovedstaden.

Området i Valby omkring Ny Ellebjerg Station er ikke skudt frem efter en lige linje i århundredlang planlægning. Det var bagsiden af Københavns Kommune, hvor industrien blev lagt, godsbane og brede veje skar igennem, og husvildebarakker skød op.

Industrien som i den skønne kapselfabrik på Carl Jacobsens Vej forlod området, nye boligkvarterer kom til, og i dag er det et tæt, utrolig blandet og temmelig stort bolig- og erhvervsområde uden noget centrum. Dets historie er omtumlet, og fysisk er den planmæssige forandring til at aflæse i de mange skalaer. Grønttorvet er blevet til tæt og høj by, fabrikken Sukkertoppen er blevet et teknisk gymnasium, og blandt de mange små og store erhvervsvirksomheder tæller medicinalfabrikken Lundbeck og tegnestuen BIG.

Ikke bare løber Ringstedlinjens hurtigtog, fjerntog, S-tog og snart metro hertil, man har også motorvej, Køge Landevej og Ring II lige ved. Det er ikke bare et knudepunkt for den offentlige trafik som Københavns Hovedbanegård. Knytter man også et stort parkeringshus til Ny Ellebjerg, kunne stationen være indgangsportal til Københavns tætte offentlige net af S-tog og metro. Byen ønsker at skrue ned for privatbilismen, og en god måde ville være at give bilister gode parkeringsmuligheder for enden af metronettet.