Sejr for Morten Messerschmidt: Kulturminister beder medlemmer af filmbestyrelse om at trække sig fra andre poster

To medlemmer af Det Danske Filminstituts bestyrelse må trække sig fra andre bestyrelsesposter, efter at Kulturministeriet har vurderet, at deres interesser kan være på kant med filmloven.

Bestyrelsesmedlemmer i Det Danske Filminstitut (DFI), som hvert år uddeler millioner af kroner til den danske filmbranche, må fremover ikke bestride andre filmfaglige poster i virksomheder, som modtager støttemidler fra DFI.

De nye retningslinjer betyder, at to af de syv medlemmer af den nuværende bestyrelse er blevet bedt om at opsige deres poster uden for instituttet.

Det drejer sig om næstformand Poul Nesgaard, der også har været i bestyrelsen for De Københavnske Filmfestivaler, og Eva Novrup Redvall, der har en bestyrelsespost i Danske Filmkritikere.

Ifølge en redegørelse fra Kulturministeriet har de to medlemmer oplyst, at de er indforståede med at trække sig fra de andre bestyrelsesposter.