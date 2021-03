Det er et »kæmpe selvmål«, at Dansk Musiker Forbund står uden for ligestillingsmål

2030-mål

Bag målene står: DJBFA, DAF, DKF, DPA samt Musikforlæggerne.

I 2030 ...

... skal der være bedre kønsbalance i optag på konservatoriernes forskellige uddannelseslinjer.

... afspejler programlægning og kuratering af musik til danske koncertsale, festivaler, spillesteder og statsstøttet radio intentionen om balance mellem køn.

... skal der være lige repræsentation af køn blandt gatekeepere i den danske musikbranche.

... skal der være lige løn for lige arbejde i musikbranchen.

... skal der være en løsning, hvor alle uanset køn kan gå på barsel på lige vilkår i musikfaget.

... er der flere forskellige rollemodeller i musikbranchen, så alle, der drømmer om at arbejde med musik, så vidt muligt kan få øje på en musikalsk rollemodel, de kan spejle sig i.

... er det en selvfølge, at alle musikere og komponister vurderes på deres musik og kompetencer frem for deres køn.

... følger alle statsstøttede musikinstitutioner og så vidt muligt private musikaktører etiske regler – et code of conduct – for diversitet.

... er det en selvfølge, at alle aktører i musikbranchen hvert år fortæller, hvad de gør eller ikke gør for at rykke på balancen, f.eks. ved at aflægge diversitetsregnskab.

... går kurven mod balance i musikbranchen på alle parametre den rigtige vej.





Vis mere