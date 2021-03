Mens mændene delte priser ud til hinanden, blev hun countrymusikkens helt store mønsterbryder

Dixie Chicks ville næppe betegne det som feminisme, når Loretta Lynn på ’You Ain’t Woman Enough’ affærdiger en potentiel rivalinde med bredsiden »You ain’t woman enough/ to take my man«.

Jo, det er de gode, gammeldags countrykønsroller, der toner frem fra 1966 i Loretta Lynns duet med Tanya Tucker. Men selv om Lynn ved flere lejligheder har lagt luft til den form for nymodens feminisme, som vil vende op og ned på det med mænd og kvinder, så er den nu snart 79-årige countrystjerne rent faktisk nok den største banebryder for kvindekønnet i country.

På et tidspunkt, hvor kvinder i country bare skulle jodle og se søde ud og derudover tie i forsamlinger og stå uden for døren, når mændene delte priser ud til hinanden, blev Loretta Lynn den helt store mønsterbryder.

Hun blev ellers ikke just født ind i den kreative klasse med sølvske i munden. Kulminearbejderens datter kom til verden i en afkrog ved navn Butcher’s Hollow og gift som 15-årig med en fordrukken charmør, som hun fik seks børn på stribe med. Men i musikken slog hun sig løs på egne præmisser, fra hun sidst i 1950’erne spillede sammen med sin bror i The Trailblazers. Og da først hun først fik hul igennem i 1960, stak hun ikke op for bollemælk, hvor de fleste kvindelige kolleger holdt køn profil.