Woody Allen var både dømt og frikendt på forhånd

Det er ikke Woody Allen, der er ophavsmand til onelineren »Holdninger er som røvhuller – alle har dem«. Men det er ham, der har sagt, at »Kærlighed er svaret. Men mens vi venter på svaret, rejser sex nogle ret gode spørgsmål«.

Citatet stammer fra et The New York Times-interview i 1975. Dengang Woody Allen var både konge af Manhattan og one-linere. Listen over Allens klassiske wisecracks er lang. I disse dage er det dog vanskeligt ikke at tillægge dem ny betydning.

Det skyldes selvfølgelig den omdiskuterede dokumentarserie, der forsøger at dokumentere, at Woody Allen begik et seksuelt overgreb mod sin og Mia Farrows dengang 7-årige adoptivdatter, Dylan.

Beskyldningerne er ikke nye. Den bitre strid mellem det celebre par kører på fjerde årti. I dokumentarserien graver instruktørerne, Amy Ziering og Kirby Dick, sig ned i sagens mange akter. Serien viser for første gang de optagelser, Mia Farrow lavede med Dylan lige efter det påståede overgreb.