Oscar kræver tilstedeværelse ved prisfesten: Vi gider ikke Zoom. I har bare at komme

Det ser ud til, at filminstruktør Thomas Vinterberg og dele af holdet bag ’Druk’ skal møde personligt op til oscaruddelingen 25. april.

Her er Thomas Vinterberg nomineret til en Oscar i kategorien bedste instruktør, og ’Druk’ er nomineret til en Oscar for bedste internationale film.

Ifølge BBC har producerne af oscarshowet i et brev til de nominerede meddelt, at man ikke kan deltage digitalt via Zoom, som ellers er blevet brugt ved flere andre store prisuddelinger under coronapandemien, så ingen blev smittet med covid-19.

I brevet skriver oscarshowets producenter, at de har gjort sig meget umage for at sørge for »en sikker og behagelig aften«, så alle kan møde op.

»Til de af jer, der ikke kan deltage, fordi I er optaget et andet sted eller er urolige over at skulle rejse, vil vi fortælle, at der ikke bliver nogen mulighed for at deltage i showet via Zoom«, skriver producerne af showet, filminstruktør Steven Soderbergh, filmproducer Stacey Sher og den erfarne liveshowproducer Jesse Collins.

De tre producere mener, at et virtuelt element vil ødelægge alle deres bestræbelser på at gøre showet så godt som muligt for deltagerne og for de millioner af fans, der følger det i hele verden. Til gengæld vil der være mulighed for at blive testet for corona i forbindelse med showet.

Dermed adskiller oscarshowet sig fra Golden Globe-uddelingen 1. marts, hvor vinderne tog imod deres priser via Zoom. Her var ’Druk’ også nomineret, men vandt ingen pris.

De mange nominerede og gæster til oscarshowet bliver samtidig opfordret til virkelig at gøre noget ud af deres påklædning. Afslappet tøj er no go, mens smoking og lange kjoler er cool, skriver de tre producere i brevet.

Ifølge kommunikationsfirmaet Have er der endnu ingen planer for, hvem fra holdet bag ’Druk’ der skal af sted til prisuddelingen, eller hvordan det skal foregå.