Skat ændrer retningslinjer efter hård kritik fra populære bloggere

Adskillige bogbloggere har kritiseret en regelændring hos Skat, som betyder, at de ikke længere kan modtage gratis anmeldereksemplarer. Det gør det reelt umuligt for de populære bogbloggere at udføre deres arbejde, har kritikken lydt.

Skat har som følge af kritikken gennemgået retningslinjerne og vil nu justere og præcisere reglen.

»Skattestyrelsen vil foretage en præcisering af vejledningen på skat.dk, så det bl.a. vil fremgå, at markedsværdien af bøger, der er påtrykt ’anmeldereksemplar’, efter et skøn kan ansættes til en lavere værdi end butiksprisen«, skriver Morten Bødskov i et svar til Folketinget.

»Der er således ikke tale om nye, skærpede regler«, står der efterfølgende i brevet.

Det er den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, som nu er løsgænger i Folketinget, der i et spørgsmål til skatteministeren Morten Bødskov (S) gjorde opmærksom på bekymringen og advarede mod de konsekvenser, den nye beskatning kan få for udbredelsen af særligt smallere litteratur.