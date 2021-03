Katrine Marie Guldager om sit brud med familien: »Ingen ønsker, at det går galt. Og alligevel sker det«

Da jeg selv brød med min familie, oplevede jeg mange forskellige reaktioner. Jeg havde en følelse af at støde imod en kulturel forestilling om familien som det harmoniske helle, vi alle sammen har at vende tilbage til, når alt andet går galt.

Min egen oplevelse var selvsagt en anden.

Ægtefæller er med overvejende sandsynlighed mere forskellige, end de er ens. Søskende er med overvejende sandsynlighed mere forskellige, end de er ens. I en søskendeflok har de færreste haft den samme barndom, og ganske mange har en sten i skoen – et eller andet, de stadig kan blive røde i kinderne af at tænke over.

Ideen om den harmoniske familie gjorde mig skeptisk. Men jeg blev også nysgerrig: Hvorfra stammer illusionen om familien som den ubrydelige enhed, vi altid kan falde tilbage på? Og hvad er grunden til, at vi går rundt og insisterer på denne forestilling?

En psykolog forklarede mig, at vi har brug for forestillingen om den lykkelige familie, når vi er børn. Som børn er vi sårbare og forsvarsløse, og dybt afhængige af, at der er nogen, der passer på os. Vi vil gerne tro på, at vores forældre kan beskytte mod alt, hvad der er ondt. Vi gør dem større og stærkere, end de egentlig er. Således også med familien. Vi bilder os ind, at vi står ryg mod ryg, det er os mod resten af verden, for det har vi brug for. Vi har brug for et sted at hvile ud, før det går løs igen i morgen. På et tidspunkt bliver vi voksne, men barnefølelsen sidder alligevel i os: Uden vores familie er vi prisgivet denne verdens farer.