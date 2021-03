Katrine Marie Guldager: Hvorfor er det så svært at tale om sin familie?

Jeg har aldrig været så nervøs for at udgive en bog, som jeg var for at udgive ’Det samme og noget helt andet’. I ugerne op til havde jeg en følelse af, at jeg stod helt blottet inde på Rådhuspladsen, synlig fra alle vinker, og snart ville jeg blive smittet med corona.

Mange gange undervejs i skriveprocessen havde jeg overvejet at give op: Det var for svært, for umuligt at skrive ud fra min egen historie, ikke mindst fordi jeg ville være nødt til at tage fat i mit forhold til min familie, der endte med, at jeg i en periode brød helt.