Katrine Marie Guldager: Nogle har lov til at bruge sommerhuset, andre har ikke

Katrine Marie Guldager er forfatter og har gennem hele sit forfatterskab undersøgt familien. I begyndelsen af 2021 udgav hun den autofiktive roman ’Det samme og noget helt andet’, der tager udgangspunkt i hendes eget liv og den familie, som hun i en periode brød med.

Katrine Marie Guldager modtager dagligt henvendelser fra folk, der har det svært med deres familie – og undersøgelser dokumenterer problemet. I en gallupmåling fra 2019 svarer knap en tredjedel, at de enten har brudt eller overvejet at bryde med et nært familiemedlem. Og i en Norstat-måling fra 2019 er det ca. 18 pct. af danskerne, der har afbrudt kontakten med en bror, søster, forældre eller børn.

I en serie klummer i påskedagene prøver hun at fortælle noget mere universelt om familier, om, hvordan familien kan blive et sted, hvor man ikke kan holde ud at være. Også selv om der hverken er vold eller incest. Dette er den tredje klumme i serien.

