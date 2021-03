Krævende kunstværker: »Pludselig kan vi se os selv og vores nærmeste sørge, lide og dø. Det er her, det gør ondt«

At kunst bedst ses i virkeligheden, giver næsten sig selv, men nogle gange er det tilfældet af andre grunde end de helt indlysende. Sådan er det med Marie Kølbæk Iversens udstilling ’Når’, som sikkert ville have været en fin oplevelse under alle omstændigheder. Men da jeg var forbi Gether Contemporary, var kunstneren selv til stede, og vores samtale tilføjede ærlig talt ikke så få lag til værkerne.

Det er egentlig ikke, fordi der ikke er noget at se på. Men det hjælper gevaldigt at få påpeget, at en af de døde mænd, som Marie Kølbæk Iversen hurtigt har skitseret op, er hentet i Goyas berømte maleri ’El tres de mayo de 1808 en Madrid’. Goyas skildring af krigens rædsler er skelsættende og indvarsler på mange måder det moderne maleri, både i kraft af malemåden og motivet, hvor vi ser Napoleons soldater massakrere civile madrilenere.

Marie Kølbæk Iversens seks værker i serien ’Hvide ravne’ handler alle om døden som følge af krig, og det viser sig, at hun havde ualmindelig svært ved at tegne disse motiver. For selv om de er hentet i andre kunstneres malerier, følte hun, at der var tale om en krænkelse af den døde.

Den slags betragtninger er spændende, synes jeg. Og jeg svarede, at man også kunne se sådan på det, at deres død ikke har været helt forgæves, når nu vi stadig tænker på den og græmmes over krigens gru.

Kølbæk Iversens ferme optegninger af de dødes omrids er udført på papir, der lyser op under uv-lys. Her er altså tale om et spektrum, der ligger uden for vores normale fatteevne, men som selv i almindeligt lys og set med vores begrænsede øjne er i særprægede farver.