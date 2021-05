Gamle træfigurer ændrer fortællingen om den vestlige civilisation

De små, lange, menneskelignende træfigurer ser måske ikke ud af noget særligt, men det er de. De er en del af verdens ældste, kendte træskulptur, lavet ved afslutningen af sidste istid.

Shigir Idol hedder den, og figuren er mere end dobbelt så gammel som Stonehenge og de egyptiske pyramider, der er henholdsvis 5.000 og 4.500 år gamle.

Forskere har nu opdaget, at figurerne, der blev fundet i Uralbjergene i Rusland på grænsen til Sibirien i 1890, er endnu ældre end tidligere antaget, skriver blandt andre New York Times.

I 1997 daterede russiske forskere dem til at være omkring 9.500 år gamle, i 2018 viste nye undersøgelser, at de var 11.600 år gamle, men nu har hold af tyske og russiske forskere ved Göttingen Universitet i Tyskland fundet ud af, at de formentlig er hele 12.500 år gamle.

Figurerne er udskåret fra det samme træ, der havde 159 årringe, og altså selv havde en del år på bagen, før en lille del af det blev til Shigir Idol.

»Figurerne er udskåret i en tid med store klimaforandringer, hvor tidlige skove begyndte at sprede sig i Eurasien i den sene istid og lige efter«, siger en af forskerne bag undersøgelserne, Thomas Terberger, til New York Times.

»Landskabet forandrede sig, og det samme gjorde kunsten til de figurative former og naturalistiske dyr malet i grotter eller udhugget i sten – måske som en hjælp for menneskene til at forstå de udfordrende omgivelser, de mødte«.

De otte ansigter på Shigir Idol har ifølge forskerne muligvis forbindelser til en skabelsesberetning eller til grænsen mellem himmel og jord. De vidner om en spirituel verden i et område og i en kultur, som strider mod tidligere opfattelser.

Da russiske forskere i 1997 daterede figurerne til 9.500 år gamle, blev det afvist af mange forskere, der havde svært ved at tro, at et jæger-samler-samfund i Uralbjergene havde skabt kunst eller formet deres egen kultur.

I stedet var fortællingen om den vestlige civilisation, at den udsprang fra gamle bondesamfund, siger Thomas Terberger til New York Times. Man mente, at jæger-samler-samfundene var tilbagestående i forhold til de tidlige bondesamfund i Levanten. Og at det var de tidligere bondesamfund for 8.000 år siden, der lagde kimen til den vestlige civilisation og var de første, der udtrykte sig symbolsk og begyndte at have en filosofisk opfattelse af verden.

Shigir Idol vidner om noget andet.