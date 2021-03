»Det har livshæmmende konsekvenser«: Lovgivning lader overgreb mod unge slippe igennem Facebooks sikkerhedsnet

En 15-årig pige er blevet afpresset til at sende nøgenbilleder på nettet, men kan ikke få billederne fjernet, fordi de er delt i en privatsamtale, hun ikke er med i.

En 13-årig dreng og hans forældre har forsøgt at få stoppet delingen af en nøgenvideo, men er stødt på samme problem.

Sagerne er virkelige, men anonymiserede for at beskytte de unges identitet. Men begge er eksempler på et akut problem.

For lige nu er der et stort hul i sikkerhedsnettet på de sociale medier. Sådan lyder advarslen fra Red Barnet om de børn og unge, som oplever, at intimt og krænkende materiale bliver delt i private beskeder på nettet, uden de har mulighed for at få det slettet. Konsekvensen er, at unge mennesker kan udvikle traumesymptomer og føle skam, når de oplever en mangel på kontrol med deres mest private billeder.

Siden en EU-lovgivning om databeskyttelse trådte i kraft i december, har blandt andet Facebook slukket for en række overvågningsredskaber på deres private beskedtjenester som Messenger og Instagram.