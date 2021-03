Alt kan sælges: Klummeskribent sælger klumme fra The New York Times som kryptokunst for 3 millioner

Hvad de seneste måneder har vist, er, at alt kan sælges under betegnelsen kryptokunst.

Senest har en klummeskribent på The New York Times solgt sin klumme på nettet for lidt over 500.000 dollars, svarende til mere end 3 millioner kroner.

Klummen stod på erhvervssiderne i avisen 24. marts under overskriften ’Køb denne klumme på blockchain’ og er altså siden blevet solgt.

Selv om artiklen findes i millioner af fysiske udgaver og kan læses lige her på The New York Times’ hjemmeside, er der altså stadig en køber, der har givet penge for at eje den.

Det, vedkommende ejer, er en såkaldt NFT – Non-Fungible Token – et digitalt unikt kunstværk. Her kan du se det.

Ved hjælp af den såkaldte blockchainteknologi kan man nemlig gøre ting på nettet unikke. Fortalt i en enkelt sætning er blockchainteknologien en digital streng af information, hvor det bliver registreret, hver gang der sker ændringer med et objekt.

Det vil sige, at klummeskribenten har lagt sin klumme (i dette tilfælde en gengivelse af avissiden, som den så ud i papiravisen) op i informationsstrengen, hvilket har givet den en unik adresse. Det er den adresse, der er beviset på, at man køber den ægte klumme. Derfra kan man følge med, hver gang der bliver budt på klummen, eller den skifter hænder. Det hele registreres i strengen og er offentligt tilgængeligt.

Køberen har altså købt ejerskabet af klummen, men får derudover ikke noget andet ud af det. Vedkommende kan bare bevise, at de ejer den kode, der henviser til det sted, hvor den ægte klumme ligger på informationsstrengen.

Over de seneste måneder har der været et enormt boom i salget af digital kunst med Beeples salg af værket ’Everydays: The First 5.000 Days’ som det foreløbige højdepunkt med en pris på over 400 millioner kroner.

Her fik køberne på samme måde som med klummen et bevis på, at de nu er ejerne, men selve kunstværket ligger frit tilgængeligt på nettet og kan ses og downloades af alle.

Pengene for klummen bliver ikke en bonus til Kevin Roose, skribenten, men ryger ind i en almennyttig fond, The New York Times har.