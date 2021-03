John Cleese hopper med på dyr kunstbølge

Komikeren John Cleese har lagt mærke til den seneste tids kunstsalg på nettet.

Et billede gik for 420 millioner kroner, og et tweet kostede 18 millioner.

Også mange andre digitale kunstværker, såkaldte NFT’er, er gået for pæne beløb.

Det har fået Monty Python-legenden til at se dollartegn. Og en chance for at tage gas på det hele.

Ritzau