Pussy Riot udnytter boom i priser på kryptokunst til at skaffe penge til voldsramte kvinder

Det er en forkortelse, der er stjernen på verdenskunstscenen i disse uger.

NFT, lyder den, og står for Non-fungible token, hvilket er ren volapyk uden en forklaring.

En NFT er et digitalt kunstværk med en unik, låst placering på nettet, der gør, at det ikke kan kopieres.

Eller sagt med andre ord, så er en NFT en mulighed for at lave originalværker på nettet.

Den mulighed har den russiske kunstnergruppe Pussy Riot udnyttet. De har solgt fire dele af deres seneste musikvideo, ’Terrestrial Paradise’, for hvad der svarer til mere end en million kroner i kryptovalutaen Ether.

NFT-kunsten har været talk of the town de seneste måneder, hvor prisen på digitale kunstværker og samleobjekter er banket i vejret. Seneste rekord var i torsdags, da den af mange ukendte kunstner Beeple solgte et rent digitalt værk hos auktionshuset Christie’s for, hvad der svarer til over 400 millioner danske kroner.

Af nulevende kunstnere har kun Jeff Koons og David Hockney solgt dyrere på auktion.

10.000 værker i en bankboks

Pussy Riot-værkerne blev købt af den iranskfødte kryptomillionær og kunstsamler Amir Soleymani, der til The Art Newspaper siger, at han håber, at salget vil inspirere andre samlere til også at sætte deres penge i kunst, der er med til at bidrage til en bedre verden, ikke bare rigere kunstnere.

Og apropos rige kunstnere, så har 90’er-ikonet Damien Hirst, ham med hajen i akvariet og sommerfuglemalerierne, også set lyset i NFT’ernes verden.

Ifølge Artnet, så har Hirst i fem år arbejdet på et projekt, der snart vækkes til live i den digitale verden.

Der er angiveligt tale om 10.000 originalværker på papir, der findes i en bankboks. Hirst omtaler dem som ’The Currency’, møntfoden, og værkerne skal angiveligt ud og arbejde som en selvstændig kryptovaluta ved at blive lavet til NFT’er. Præcis, hvordan forklarer han ikke. I forvejen er Hirst begyndt at acceptere både kryptovalutaerne Bitcoin og Ether som betaling for sine værker.

Hvis du synes, det er en lille smule kompliceret, så har du ret.

Vi har i en noget større artikel forsøgt at forklare mere i detaljer, hvad der foregår på det digitale kunstmarked for tiden. Den kan du læse her.