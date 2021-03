Det var ligegodt satans: Rapper lancerer sko med menneskeblod i sålen

Den amerikanske rapper Cardi B blev kendt for at rappe om sine blodrøde Christian Louboutin-støvler, men nu har kollegaen Lil Nas X taget skosnakken skridtet videre.

Sammen med det New York-baserede kunstnerkollektiv MSCHF har Lil Nas X – der tilbage i 2019 for alvor brød igennem til hitlisterne med countryrap-singlen ’Old Town Road’ – nemlig lanceret et par sko, hvis sål indeholder ægte menneskeblod.

Ifølge CNN vil de såkaldte ’Satan shoes’ komme i et sort og rødt design og være prydet af et bronzepentagram, der dingler over snørebåndene, mens der i sålen skvulper en halv deciliter rødt blæk iblandet én dråbe menneskeblod rundt.

MSCHF, som står bag en række virale kampagner, fortæller, at det er kollektivets egne ansatte, som har måttet lade blodet.

»Vi elsker at ofre os for kunsten«, siger en talsmand for MSCHF til CNN.

Der er lavet 666 par af skoen, som bliver sat til salg mandag, og for at ingen skal misse den djævelske reference, er prisen i USA 1.018 dollars per par – hvilket peger imod Lukasevangeliets kapitel 10, vers 18, hvor der står: »Jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn«.

Satanskoen er en modificeret udgave af Nike-modellen Air Max 97, men Nike selv har tilsyneladende ikke haft noget at gøre med det opsigtsvækkende remix af deres fodtøj.

»Vi har ikke et samarbejde med Lil Nas X eller MSCHF. Nike har ikke designet eller lanceret disse sko«, siger en talsmand for Nike ifølge amerikanske NBC News.

Efterspurgt af satanister

Lil Nas X (hvis borgerlige navn er Montero Lamar Hill) har netop lanceret musikvideoen til sangen ’Montero (Call Me By Your Name)’, hvor der optræder en række religiøse og satanistiske motiver.

Og alt det har selvfølgelig fået det konservative blod i USA til at koge over.

Præsten Mark Burns fra South Carolina, som var en af Donald Trumps nære religiøse støtter, har kaldt skoen ond og bedt »kristne om at rejse sig i protest mod dette«.

Heller ikke den republikanske guvernør Kristi Noem i North Dakota vil lægge sig i kø, når Lil Nas X’ sneakers rammer butikkerne.

På Twitter skriver hun: »Vores børn får at vide, at produkter som det her ikke bare er o.k., det er ’eksklusivt’. Men ved I, hvad der er endnu mere eksklusivt? Deres gudsbenådede evige sjæl«.

Derimod er der meget opbakning fra den officielle Church of Satan, som allerede har plaget Lil Nas X om at få et par.

I søndags reagerede Lil Nas X selv på furoren ved at udgive en video på YouTube med titlen ’Lil Nas X Apologizes for Satan Shoe’.

»Jeg kan se, at alle snakker om den her sko, og jeg vil bare stå frem og sige …«, lyder det fra rapperen, inden det cutter over i et klip fra videoen til ’Montero’, hvor Lil Nas X giver Satan en lap dance og siger: »Fuck it, let’s ride«.

Så er der ligesom svaret på den kritik.