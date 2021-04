Kvinder såvel som mænd har grund til at begræde de forladte bymidter

Man behøver ikke være erhvervsdrivende for at hyle over butiksdød og forladte bymidter. Når nedlukningen ligger helt bag os, vil de i endnu højere grad være døde koralrev og minde os om det, der var engang, før internettet tog over, skriver Camilla Stockmann i ugens kulturkommentar.