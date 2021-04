Bettina Heltberg: Det er den almindelige danske livsopfattelse, at vi ikke kan kramme hinanden nok. Det er forfærdeligt!

Næppe kommer De i kirke i denne omgang. Man skal sidde udendørs på en umagelig stol, med god indbyrdes afstand, mens præsten står i kirkedøren og taler kortfattet om den store højtid – og det var det, var det umagen værd?

Det var det ikke for mit vedkommende, men jeg er også blevet kirketræt. Nu er det sentimentaliteten, der holder mig i gang, og salmerne først og fremmest – men dem kan jeg læse derhjemme, endda med større udbytte. Det meget omtalte kirkelige fællesskab siger mig ikke så meget mere. Man vender hovedet: er N.N. også i kirke denne søndag? Men jeg ser ikke mere hans fremmede ven.

Engang hed det, at i påsken skulle man i hvert fald i kirke. Og man stod op tidligt søndag og kørte til Tibirke, allerede grådkvalt ved tanken om at komme ned i sig selv og synge ’Påskeblomst, hvad vil du her’. En lille flig af genialitet i det almindelige liv.

Et af versene sidder særlig fast i sindet: ’Kan de døde ej opstå, intet har vi at betyde’ – det punkt, hvor Grundtvig tvivler og ser tvivlen lige i øjnene, forestiller sig en død under muld, hvor vi glemmes i stedet for at smeltes og støbes.

Så, nu fik De nok af den! Lad mig tag en anden opstandelsessalme, Wexels’ ’Stat op min sjæl i morgengry’. Wexels var præst i Oslo og skrev den i 1858. Der er især et vers at græde til: