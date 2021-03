Se billederne: Dronning Margrethes tipoldefar forvises fra park

Nationalgardens hornorkester spillede.

Senatorer og embedsfolk så på.

Der var bevæbnede soldater. Der var bøn. Der var taler.

Under en blå himmel blev busten af den danske konge Christian IX i går fjernet fra parken Emancipation Garden – Frigørelsens Have – på øen Sankt Thomas.

Øen er en af De Amerikanske Jomfruøer, som fra 1600-1700-tallet og frem til 1917 var en del af den danske koloni Dansk Vestindien, hvor slavegjorte børn, kvinder og mænd knoklede i plantager under umenneskelige vilkår.

Statuen af kongen, som er dronning Margrethes tipoldefar, har haft den mest fremtrædende plads i parken siden 1909. Men nu er det altså slut.

I går blev busten med al mulig omhu fjernet fra parken med en kran og flyttet til det nærliggende Fort Christian Museum, hvor den skal udstilles.

Kongens fald. Christian IX flyttes fra parken Emancipation Garden. Foto: Myron D. Jackson

Vært for ceremonien var tidligere senator Myron D. Jackson. Det var ham, der i sin tid fremsatte lovforslaget om at fjerne busten, som blev vedtaget 31. december sidste år.

»Denne morgen er historisk på mange måder«, sagde den tidligere senator.

»Vi bringer lokalsamfundet og regeringsmedlemmer sammen for at genbesøge et kapitel i Jomfruøernes historie, som forholder sig til monumenter, til det offentlige rum og til historien«.

Myron D. Jackson betonede, at der i processen frem mod fjernelsen af busten har været mange diskussioner på øerne om kolonihistorien og den indflydelse, den historie har haft på befolkningen. Der har også blandt de lokale været stor uenighed om, hvorvidt busten skulle flyttes eller ej.

Jackson begrundede tilstedeværelsen af nationalgardens hornorkester med, at anledningen stillede særlige krav:

»Orkestret er her i dag for at honorere de krav til højtideligholdelse, som må følge fjernelsen af en monark, der er direkte forbundet med den nuværende monark i Danmark, dronning Margrethe«, sagde han.

At ceremonien fandt sted i går, er næppe tilfældigt. For dagen i dag – 31. marts – er national helligdag på De Amerikanske Jomfruøer. Transfer Day kalder man årsdagen, hvor befolkningen markerer, at øerne 31. marts 1917 overgik fra at være danske til at være amerikanske.

Indflytning. Christian IX ankommer til museet på Fort Christian på Sankt Croix, hvor den skal udstilles. Foto: Myron D. Jackson

En mærkelig følelse

En anden vigtig taler ved arrangementet var aktivisten Michael Vante. Han har taget initiativ til en underskriftsindsamling for at få kongens buste fjernet, en indsamling, som har opnået omkring 1.300 underskrifter.

I sin tale begrundede Vante, hvorfor han mener, det er vigtigt at flytte den danske konge ud af parken.

»Busten af kongen i Emancipation Garden efterlader den besøgende med en mærkelig følelse«, sagde han.

Busten har forårsaget flere spørgsmål end svar, forklarede han. Den har givet mere plads til myte end til fakta.

Fremmøde. Lokale tager billeder, mens busten fjernes. Foto: Myron D. Jackson

»I dag anerkender vi ikke kun vores koloniale historie, men folket på disse øer tager et symbolsk skridt frem mod at blive centrum i vores egen historie. På et sted, der er så grundlæggende for vores identitet som virgin islanders«, lød det fra aktivisten.

Det areal, hvor parken nu ligger, var tidligere slavemarked og har senere taget navn efter slavernes frigørelse. Michael Vante har længe ønsket at få koloniherren ud af den park, som er opkaldt efter slavegjorte menneskers frihedskamp.

Han ønsker at hylde De Amerikanske Jomfruøers egne helte frem for kolonitidens magthavere.

»Uanset hvordan vi så romantiserer vores fysiske landskab, har monumenter over kolonitiden og hvidt overherredømme ikke nogen plads på hellig grund som Emancipation Garden«, sagde han.

Freedom afløser kongen

I stedet for kong Christian IX skal parken fremover prydes af statuen ’Freedom’ – også kaldet ’The Conch Shell Blower’ – som forestiller en slavegjort mand, der blæser til oprør i en konkylie.

»Fordi der ikke har været nogen kontekst omkring kongens buste i Emancipation Garden, har den besøgende været overladt til sine egne gætterier om, hvem der egentlig frigjorde hvem på Jomfruøerne«, sagde Michael Vante.

»Det spørgsmål bliver nu – hvor vi erstatter busten med ’Freedom’ – definitivt besvaret. Det er en påmindelse om den stærke ånd på Virgin Islands«.

»I dag er en sejr for folket«.

Noget mangler. Den tomme sokkel, hvis tekst er på dansk. Foto: Myron D. Jackson

De tre øer, der engang var danske, Sankt Thomas, Sankt Croix og Sankt John, har hver sin kopi af ’Freedom’ stående på offentlige steder. Sidste år blev en kopi af statuen opstillet i Københavns Havn. Den kopi var en folkegave fra øerne til Danmark. En påmindelse om vores deltagelse i slaveriets uhyrligheder.

Efter gårsdagens taler, bøn og musik blev busten af kong Christian IX taget af sin sokkel og transporteret til Fort Christian Museum af militæret.

Tilbage i parken stod den tomme sokkel. Med sin tekst, der stadig – over 100 år efter at øerne tilhørte Danmark – står på dansk.

Hele gårsdagens ceremoni kan ses her: