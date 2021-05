Michael er mellemleder og tjener gode penge: Men blev alligevel udsat for tøhø-agtige kommentarer

Jeg kender en mand, der skulle på barsel. Lad os kalde ham Michael. Han er mellemleder i en stor dansk virksomhed, ansvarlig for globale marketingstrategier, han har en solid portion ansvar, mange folk under sig, tjener gode penge.

Og nu var det sidste dag, inden han skulle på barsel, og vi snakker ikke om de fjorten dage efter fødslen, nej, han havde valgt at tage tre måneders orlov, så medarbejderne samlede sig til et lille glas omkring fyraften for at sende ham godt af sted.

Som med så mange andre virksomheder er der tale om et mandsdomineret sted, ikke mindst på ledelsesgangene, og da hans chef stillede sig op for at sige et par ord, var det da også med et par tø, hø-agtige kommentarer om, at Michael nu skulle hjem og skifte bleer og synge vuggeviser, hvilket vel næppe var hans spidskompetencer, »men held og lykke med det«, sagde chefen, »vi ses igen på mandag«. Underforstået at Michael ville komme rendende tilbage til kontoret efter et par dage sammen med sit spædbarn.