Hongkong boykotter årets Oscarshow

Det kinesiske regime har angiveligt lagt pres på Hongkongs førende tv-selskab, Television Broadcasts (TVB), som har annonceret, at de ikke vil transmittere årets oscarshow.

Det skriver det amerikanske nyhedsmedie The Hill, som anfører, at TVB har sendt oscarshowet hvert år i mere end 50 år. Ifølge tv-stationen selv er aflysningen ene og alene resultatet af kommercielle overvejelser.

Tilsyneladende bliver Oscar ikke samlet op af andre kanaler i Hongkong heller.

Det handler ikke om Oscars notoriske negligering af asiater i og bag film, en kritik, Oscar imødekom sidste år, da den koreanske ’Parasite’ vandt prisen for bedste film.

USA’s udenlandske radiostation, Voice of America, har ifølge The Hill rapporteret om, at man fra styret i Beijing har anmodet om, at den kinesiske presse ikke dækker oscarshowet. Voice of America har også fortalt, at boykotten af Oscar i virkeligheden handler om, at kineserne er vrede over de seks nomineringer til filmen ’Nomadland’ af instruktøren Chloe Zhao, som i et interview har udtalt, at Kina er et sted, »hvor der er løgne overalt«.

Den kinesiske premiere på ’Nomadland’ er udskudt på ubestemt tid.

Det har heller ikke ligefrem vakt kinesisk begejstring, at kortdokumentaren ’Do Not Split’ er nomineret. Kortfilmen handler om protesterne i Hongkong i 2019.