Ny bog om russernes besættelse af Bornholm: Ivan var som den fjerne fætter, som kom brasende og blev for længe

Når min mormor og jeg i gamle dage tog cykelvejen fra Allinge til Hammershus, besøgte vi gerne den russiske soldaterkirkegård. Mærkeligt og mytisk sted. Kyrilliske bogstaver og underlige tegn. Så fortalte min mormor igen og igen om, da hun så Ivan stå ved bageriet i Tejn og spise flødeskumskager fra posen og skylle det ned med hårspritten Eau de Valdemar. Dengang i 50’erne vidste vi ikke, at her lå mange russere dræbt af dansk udrikkeligt ildvand, ikke i ildkamp for den store fædrelandskrig.





Det står klart og tydeligt i Thomas Kofoed Poulsens interessante værk ’Russertiden. De sidste vidner. Bornholm 1945/1946’.

På mange sæt afmytologiserer bogen om den næsten et år lange russiske besættelse af vor eneste klippeø visse af de bornholmske myter. Om dengang Ivan gik vagt i gaderne, nok spillede op til dans på torvet, men også var en drabelig trussel i dagligdagen. Fremmedartet og meget fjernt fra Finnedalen!

I de sidste dage af sidste verdenskrig bombede Sovjetunionen for 75 år siden Rønne og Nexø. Årsagen var, at tyskerne kun ville overgive sig til englænderne og skød meningsløst efter russiske rekognosceringsfly. Mens resten af Danmark fejrede befrielsen med jubel og glæde, var Nazityskland og Sovjetunionen stadigvæk i krig efter 4. maj. Det fik bornholmerne at føle. Endnu en gang glemt i København og omegn, en gammel følelse, der kan spores tilbage til 1658, hvor kongen afstod øen til svenskerne. Men der var faktisk mere opmærksomhed omkring øens ulykke i 1945, end myten fortæller. Bombardementer var forfærdelige, men de danske tab var mirakuløst minimale. Mange bornholmerne fik dog psykiske ar og konstateret ptsd.