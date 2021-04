Populært P3-makkerpar genforenes hos konkurrent

Efter tre års pause fra landsdækkende radio er den populære værtsduo fra P3 Tue Blædel og Tony Scott klar til igen at sende på fm-båndet, men denne gang i helt nye klæder.

Makkerparret, der gennem flere år har sendt på P3 i programmet ’Tue og Tony på P3’, har premiere på programmet ’Under nålen’ på Radio4 10. april, skriver kanalen i en pressemeddelelse.

’Under nålen’ kommer til at handle om de historier, der gemmer sig bag kendte menneskers tatoveringer, og i det første program er det Aqua-stjernen René Dif, der fortæller om tre meget betydningsfulde tatoveringer. Det kommer blandt andet til at handle om at stikke af fra et børnehjem med en roe i en plastikpose, om mobning, om verdenssucces og om at stå til søs for at undgå at havne i hård kriminalitet.

Skiftet fra P3 til Radio4 er for Tony Scott glædeligt, fortæller han til Ekstra Bladet.

»Der er klart en anden frihed, når du har en hel time til at tale med folk. Du kommer et ekstra spadestik ned. På P3 havde du måske tre et halvt minut med en gæst, og ellers skulle du spille 11 popsange på en time, så det her er dejlig lang tid«, siger Tony Scott til Ekstra Bladet.