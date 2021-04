Dy Plambeck: Motorens slæbende brummen gik helt ind i knoglerne. Så glad blev jeg

I sidste uge åbnede jeg porten til min garage og tog dækkenet af min British racing green MGB fra 1969. Vinterhiet var slut. Jeg tog kalechen af bilen og gjorde den forårsklar, bankede måtter, støvsugede den og gjorde den klar til polering. Lyden af motoren, da jeg startede bilen igen efter den tavse vinter, motorens slæbende brummen, gik helt ind i knoglerne. Så glad blev jeg.

Lige siden jeg satte mig ind i MG’en første gang, har jeg følt mig fri, når jeg startede den og hørte lyden af motoren. For mig er det lyden af spild-af-tid og et oprør mod at leve i et samfund, der priser konformitet (bilen er håbløst upraktisk), effektivitet, normalitet og ensretning. Og mest af alt er det lyden af selvforglemmelse.