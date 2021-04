»Det skriger jo til himlen«: Museum møder massiv kritik for Shell-sponsorat til klimaudstilling

Den populære turistattraktion Science Museum i London møder heftig kritik i forbindelse med sin nye udstilling om CO 2 -reducerende teknologier. Den er nemlig sponsoreret af oliegiganten Shell, der bygger sin forretning på fossile brændsler og i 2019 omsatte for godt 2.000 milliarder kroner.

»Ved at tillade Shell at sponsorere denne udstilling hjælper London Science Museum virksomheden med dens kyniske greenwashing og giver dermed en farlig legitimitet til Shells overvurderede fantasier og påstande om at ville være CO 2 -neutrale«, lyder det blandt andet fra Jess Worth, der er meddirektør i organisationen Culture Onstain, som netop arbejder mod gas- olievirksomheders sponsorater af kulturlivet, til kulturmediet Hyperallergic.

Hos London Science Museum, der med udstillingen skriver sig ind i en længere række af britiske kulturinstitutioner, der har fået kritik for oliesponsorater, afviser man kritikken.

Ian Blatchford, der som direktør for The Science Museum Group har ansvaret for museet, siger til Hyperallergic, at museet er »transparent omkring sit langvarige forhold til et begrænset antal energivirksomheder«, og samtidig, at museet »i alle sådanne partnerskaber har fuld redaktionel kontrol«.

Heller ikke Shell selv kan se et problem med sponsoratet.