Gåden Bob Dylan, der mere og mere lyder som og ligner sig selv, fejres igen – men uden hovedpersonen

Hvad dælen skal man dog sige eller skrive om Bob Dylan, som ikke allerede er skrevet og sagt millioner af gange?

Ingenting, måske? Lade de myriader af ord og meninger, tolkninger og fortolkninger om og af det enorme værk fra de sidste 60 år og et liv på hele 80 år være mere end nok og bare koncentrere sig om musikken? Det vil temmelig sikkert passe His Bobness godt.

Ikke for ingenting er han – også – opfinder af den bizarre legen tagfat og hemmelighedskræmmeri med nysgerrige medier og fans, der har præget musikkens ikoner i netop Bob Dylans lange karriere. Han synes at have den ejendommelige egenskab, at jo mere man ser og læser om ham, des mere gådefuld forekommer han. Måske fordi han efter eget udsagn på sidste års uventede mesterværk, ’Rough and Rowdy Ways’ i titlen på endnu en af sine langstrakte lyriske excesser »indeholder mængder« – ’I Contain Multitudes’.