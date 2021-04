Venstre vil ikke følge eksperternes anbefalinger

Der er skuffelse i flere partier over, at mange af sommerens store kulturelle arrangementer som Roskilde Festival og en række andre musikfestivaler nu ser ud til at blive skrinlagt. Både SF og Konservative mener, at man skal følge de anbefalinger, som en ekspertgruppe under Kulturministeriet og Erhvervsministeriet afleverede fredag eftermiddag.

Derimod mener Venstre ikke, at man skal følge de ret stramme restriktioner, som ekspertgruppen anbefaler. De indebærer blandt andet, at der maksimalt må samles 10.000 til udendørs arrangementer, og at campingovernatning ikke er tilladt, før alle danskere er vaccineret. Med den nuværende vaccinationsplan vil det først være i begyndelsen af august.

»Anbefalingerne er for rigide. Jeg synes, at man kigger på begrænsninger frem for muligheder. Det er ærgerligt. Vi vil gå efter en lempeligere ordning, når vi skal forhandle om det her«, siger Venstres kulturordfører Kim Valentin.

»Jeg kan godt se for mig, at man gennemfører Roskilde Festival og andre festivaler med coronapas, når alle over 50 år er vaccinerede, hvis vi fortsat har så lav en smitterisiko i samfundet, som vi har i dag. Det er ret få under 50 år, der bliver alvorligt syge af corona. På samme måde mener vi også, at alle sommerlejre som eksempelvis spejderlejre og den slags bør kunne gennemføres«.

Samme holdning har erhvervsorganisationen Dansk Industri.