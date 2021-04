Thomas Vinterberg vinder en Oscar for 'Druk': »Det her er større end alt, jeg kunne forestille mig«

Den danske film "Druk", der er instrueret af Thomas Vinterberg, modtager prisen for Bedste Internationale Film ved oscaruddelingen natten til mandag dansk tid.

Thomas Vinterberg, der er til stede ved oscaruddelingen, som ofte regnes som filmverdens vigtigste prisuddeling, i Los Angeles, er meget beæret over prisen.

Det siger han i sin takketale ved uddelingen.

»Det her er større end alt, jeg kunne forestille mig, ud over at jeg altid har forestillet mig det her«.

»Siden jeg var fem år gammel har jeg forberedt taler på togstationer, skolen eller toilettet, og her er jeg, og det er virkeligt. Det er fantastisk«, siger Thomas Vinterberg.

Han takker sin hustru, sine børn og en lang række aktører bag filmen, herunder skuespillerne.

En stor del af takketalen handler også om Vinterbergs datter Ida, der i en alder af 19 år døde få dage inde i optagelserne til filmen. Filmen og statuetten er dedikeret til hende, fortæller en tydeligt rørt Vinterberg i sin takketale.

»Vi endte med at lave denne film for hende som et monument«.

»Så Ida, dette er et mirakel, som netop er sket, og du er en den del af dette mirakel. Måske har du trukket i nogle tråde på en eller anden måde. Denne her er for dig«, siger han.

Det er Danmarks første statuette ved nattens oscaruddeling og den første i kategorien siden 2011, hvor Susanne Biers film "Hævnen" vandt.

Thomas Vinterberg kommer ikke på scenen for anden gang under uddelingen. Bedste Instruktør gik til Nomadland–instruktør Chloé Zhao, der dermed bliver den første kvinde fra Kina til at modtage statuetten.

De øvrige nominerede var "Better Days" fra Hong Kong, "Collective" fra Rumænien, "The Man Who Sold His Skin" fra Tunesien og "Quo Vadis, Aida?" fra Bosnien-Hercegovina.

